Ein Instagram-Video, dass das Team von Alexej Nawalny veröffentlicht hat, soll beweisen, dass der Kreml-Kritiker schon im Hotel vergiftet worden war - und nicht erst am Flughafen in Tomsk mit einem Tee. Georgij Alburow und weitere Mitarbeiter aus Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung hatten nach dem Anschlag Beweismittel in seinem Hotelzimmer gesammelt.