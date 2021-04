Mehr als 100 Nawalny-Anhänger festgenommen

Das unabhängige Bürgerrechtsportal Owd-Info zählte am Mittwochnachmittag schon mehr als 100 Festnahmen - darunter in mehreren sibirischen Städten, wo die Menschen wegen der Zeitverschiebung schon Stunden früher auf die Straßen gingen als etwa in Moskau. Videos aus Irkutsk zeigten eine große Menschenmenge, die "Freiheit für Alexej Nawalny" rief. In Nowosibirsk gingen rund 4.000 Menschen auf die Straße.