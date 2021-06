"Nun, es ist offensichtlich, dass gegen meine Tante ein Verfahren eingeleitet worden war, mit dem man mich auf irgendeine Weise in Verbindung gebracht hatte. Der Fall ist fadenscheinig. Ich und meine Tante sind festgenommen worden, man hat uns in eine Haftanstalt mit sehr schweren Haftbedingungen gesperrt, in der wir zwei Tage saßen. Außerdem hat es 14 Durchsuchungen bei all meinen Verwandten gegeben, bei Freunden und bei meinen Anhängern, bei Mitgliedern meines Teams. 200 Personen haben an diesen Durchsuchungen teilgenommen."