Über elf Zeitzonen hinweg haben rund 110 Millionen Wahlberechtigte in Russland am Sonntag den dritten und letzten Tag in Folge zur Wahl ein neues Parlament gewählt. Nach Auszählung von knapp 55 Prozent der Stimmzettel erhält Putins Partei Geeintes Russland 46,6 Prozent der Stimmen. Bei der Wahl 2016 waren es noch etwa 54 Prozent.