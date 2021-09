Es gibt drei Oppositionsparteien, gegen die der Kreml in den vergangenen 20 Jahren nicht vorgegangen ist: die Kommunisten, die Ultrarechten von der Liberaldemokratischen Partei (LDPR) und die Vertreter der kremlfreundlichen Partei Gerechtes Russland. Diese drei Parteien legen Putin in den meisten Fällen keine Steine in den Weg: So billigten sie etwa die Verfassungsänderung, die es dem Präsidenten ermöglichte, bis 2036 an der Macht zu bleiben.