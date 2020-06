Unterschrieben hat Präsident Putin die Reform schon. Die neue Verfassung steht gedruckt in den Buchhandlungen. Dem Kreml scheint wichtig, es so aussehen zu lassen, als sei all dies Volkes Wille. Russische Medien berichten, dass die Regionen klare Ziele gesetzt bekamen: mindestens 55 Prozent Wahlbeteiligung und davon 60 Prozent Ja-Stimmen sollen sie am Ende nach Moskau melden.