Dmitrij Badin wurde 1990 in Kursk geboren. Im Netz ist er mit dem Decknamen "Scaramouche" unterwegs. Der Russe wird schon seit Jahren vom FBI gesucht, weil er unter anderem an den Angriffen auf die Computer der US-Demokraten und der Welt-Anti-Doping-Agentur beteiligt gewesen sein soll.



Dass Badin der Hackergruppe des GRU, bekannt als APT28 oder 26165, angehört, leitet das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat in diesem Artikel her. Auf die Spur des Russen führten Bellingcat unter anderem geleakte Daten über Badins Fahrzeugregistrierung: er hatte als Adresse den Sitz der Cyberabteilung des GRU in Moskau angegeben.