Russland zieht Konsequenzen aus dem miserablen Verlauf des Ukraine-Krieges: Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Formin kündigte am Dienstag an, dass sein Land Militäroperationen in Richtung der Städte Kiew und Tschernihiw im Norden der Ukraine zurückfahren werde. Am Rande der Verhandlungen zwischen beiden Kriegsparteien in Istanbul sprach Formin von einem Schritt, der das Vertrauen zwischen den Unterhändlern stärken solle.