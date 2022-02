Bei einer Invasion spiele außerdem immer Territorium eine Rolle. Wichtig dabei sei laut Mölling, dass es um das Territorium geht, das von der internationalen Staatengemeinschaft auch anerkannt ist. Im Falle der Ukraine wäre das also völkerrechtlich gesehen das Staatsgebiet vor 2014 - also vor Russlands Annexion der Halbinsel Krim. "Es ist also nicht wichtig, dass Russland in bereits von Milizen besetztes Gebiet einfällt", so Mölling. Denn auch wenn Russland Truppen auf Separatistengebiet in der Ostukraine entsendet, gehört dieser Teil dem Völkerrecht entsprechend zur Ukraine. Eine Invasion sei gegeben.