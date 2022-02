Russlands Außenminister Sergej Lawrow kündigte zudem eine Antwort Moskaus auf die Vorschläge der US-Regierung zur Sicherheit in Europa an. "Wir werden heute diesen Brief an die amerikanische Seite abschicken", sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem italienischen Außenminister Luigi di Maio in Moskau. Der Inhalt des Briefes werde öffentlich gemacht.