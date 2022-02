Die US-Regierung lieferte der Öffentlichkeit aber keine Beweise. Quellen sollen geschützt werden, so die Begründung. In einer Pressekonferenz des amerikanischen Außenministeriums ließ Matt Lee, ein Journalist der Nachrichtenagentur AP, nicht locker. "Eine Reihe von Behauptungen und Aussagen" sei, so Lee, kein Beweis. In einem gut fünfminütigen Schlagabtausch spielte er unter anderem auf die Lügen an, mit denen die Bush-Regierung 2001 die Invasion und Besetzung des Irak rechtfertigte. Der Sprecher des Außenministeriums entgegnete Lee, er könne ja stattdessen "Trost finden in Informationen, die die Russen veröffentlichen". Diese Reaktion sorgte in sozialen Netzwerken und US-Medien für viel Kritik.