Russland: Landesweite Abstimmung zur Verfassungsänderung

Quelle: epa

Die gute Stimmung soll sich bis an die Wahlurnen übertragen. Sieben Tage lang hatten die Russen Zeit, sich zwischen "Da" und "Njet" zu entscheiden - also ob er sie für oder gegen die Änderungen der Verfassung sind. Eine Reform, die eigentlich längst eingetütet und beschlossen ist. Aber Wladimir Putin wollte unbedingt noch die Zustimmung des Volkes haben, als Legitimation.



Die Möglichkeiten für die Abstimmung waren schier grenzenlos und teilweise skurril. Wählen konnte man im Prinzip überall. Auf dem Campingtisch am Straßenrand, im Kofferraum, im Bus, auf dem Kinderspielplatz, im Gefängnis, auf Schiffen, oder mit Hilfe mobiler Wahlteams am eigenen Gartenzaun. Auf Twitter finden sich zahlreiche Beispiele. Auch Online konnte man abstimmen. Diese Option hätten rund 55 Prozent der Wähler genutzt, erklärt Ella Pamfilowa, Leiterin der Wahlkommission.