Russlanddeutsche sind Deutsche, deren Vorfahren vor mehr als 200 Jahren ins russische Reich ausgewandert waren. Zur Zeit der Sowjetunion wurde ihre Volkszugehörigkeiten in ihren Pässen festgehalten. Während des Zweiten Weltkriegs erklärte Josef Stalin sie zu Feinden der Sowjetunion und siedelte sie nach Kasachstan oder Sibirien um. Viele von ihnen mussten in den 40er-Jahren in der sogenannten "Trudarmija" Zwangsarbeit leisten - unzählige Russlanddeutsche kamen dabei ums Leben. Nach dem Ende der Verbannung Mitte der 1950er Jahre durften sie nicht in ihre angestammten Gebiete zum Beispiel an der Wolga zurückkehren. Ab Ende der 1980er Jahre konnten sie nach Deutschland umsiedeln.