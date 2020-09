Am Tag ihres Todes versammelten sich Hunderte Trauernde vor dem Sitz des Obersten Gerichtshofs in Washington. Dutzende in der Menge zündeten Kerzen in Gedenken an die Justiz-Ikone an und setzen sich auf die Stufen des Gerichtsgebäudes. Gerade junge Frauen schauten zu Ginsburg auf, da sie als Verteidigerin der Rechte von Frauen und Minderheiten galt.