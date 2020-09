Trump äußerte sich zunächst nicht dazu, ob er noch in seiner aktuellen Amtszeit dem Senat einen Nachfolgekandidaten vorschlagen werde. Im August hatte er in einem Interview gesagt, er werde "ganz sicher" die Gelegenheit dazu ergreifen, falls sie sich biete. Die Präsidentenwahl ist am 3. November, die Vereidigung des Siegers am 20. Januar 2021.