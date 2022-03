Im März 2020 stieg die Zahl der Kurzarbeiter sprunghaft an, erreichte im April 2020 einen Höchststand von über 80.000 bei einer Anzahl von über 8.000 Betrieben. Im Jahresmittel waren 2020 im Saarland rund 38.000 Personen in Kurzarbeit. Nach wie vor behindern Lieferengpässe die Unternehmen, so dass viele Arbeitnehmer auch weiterhin in Kurzarbeit bleiben. Der Krieg in der Ukraine wird die wirtschaftliche Situation wieder verschärfen.