Als Kandidatin setzt die FDP auf Angelika Hießerich-Peter und sieht als Schwerpunkte in ihrem Wahlprogramm den Strukturwandel der Wirtschaft und die Bildung. Ein zentrales Ziel der FDP ist es, die Stahl- und Automobilindustrie im Saarland zukunftsfähig zu machen und möglichst viele Arbeitsplätze in diesen beiden Sektoren zu erhalten. Außerdem möchte die Partei in mehreren Bereichen die Bürokratie abbauen. Dadurch sollen Einzelhandel und Mittelstand entlastet werden sowie Abläufe in der Verwaltung beschleunigt werden.



In der Bildungspolitik fordert die FDP die verbindliche Empfehlung für weiterführende Schulen nach der vierten Klasse und eine Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren an Gymnasien. Auch will sich die Partei dafür einsetzen, dass in jedem Kreis mindestens eine Kita 24 Stunden am Tag geöffnet hat und die frühkindliche Bildung durch kleinere Gruppen verbessert wird.