Zu glatt, auf der Seite Söders, in der Corona-Politik zu widersprüchlich. Tobias Hans konnte der CDU kein Profil geben. Für die Christdemokraten fängt das Wahljahr 2022 schlecht an. In Kiel will mit Daniel Günther schon in sechs Wochen ein ähnlicher Politiker-Typ wiedergewählt werden.