Die Serie von Feuern begann am 21. April mit einem Brand in einem militärischen Forschungsinstitut in Twer, einer Stadt etwa 180 Kilometer nordwestlich von Moskau. 17 Menschen kamen bei dem Feuer ums Leben, teilte die Regionalregierung mit. Das Forschungsinstitut war an der Entwicklung einiger hochmoderner russischer Waffensysteme beteiligt, Berichten zufolge auch an der Entwicklung der Iskander-Rakete. Laut ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch veraltete Elektrokabel verursacht worden sein, berichtete Tass.