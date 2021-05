Die Zusammensetzung des Parlaments könnte die FDP aufmischen. 2016 knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, sehen jüngste Umfragen sie wieder in den Landtag einziehen. Mit den Liberalen, angeführt von Lydia Hüskens, könnte ein in Sachsen-Anhalt neues Farbspiel möglich werden: die Deutschland-Koalition, also Schwarz-Rot-Gelb.