Was ihm beim Thema Koalition allerdings schnell wieder vergeht. Die SPD hält an ihrer harschen Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fest. Dieser habe "ganz eindeutig", sagte SPD-Parteichefin Saskia Esken am Mittag, qualitativ schlechte FFP2-Masken an Obdachlose oder Hart-IV-Empfänger verteilen wollen. "Wir wüssten, was zu tun ist", sagte Esken in Richtung Laschet – und spielt auf den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey an.