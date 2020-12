Die SPD in Sachsen-Anhalt will an der Koalition mit CDU und Grünen festhalten und setzt auf eine Einigung. SPD-Landesvorsitzende Kleemann erklärte im Anschluss an eine Videokonferenz des Parteirats: "Bei allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben, war die tiefe Sorge herauszuhören, was in Sachsen-Anhalt aktuell auf dem Spiel steht." Es gehe darum, "eine Einflussnahme von Rechtsextremisten auf die Landespolitik zu verhindern".