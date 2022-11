Sachsen-Anhalt : Trauer um SPD-Politiker Jens Bullerjahn

Bullerjahn wurde am 15. Juli 1962 als Sohn eines Bergmannes und einer Sekretärin in Halle an der Saale geboren. Er wuchs in der Nähe von Bernburg auf. Nach Schule, Ausbildung zum Elektromonteur und Wehrdienst studierte er in Magdeburg und arbeitete später im Kupferkombinat in Mansfeld.