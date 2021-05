Unter diesem Slogan will die Partei stärkste Kraft im Landtag werden. Sie verspricht den Mittelstand zu unterstützen. Für den Landeshaushalt sollen keine neuen Schulden aufgenommen werden. Einsparungen verlangt die AfD in Landesverwaltung, Landtag und Landesregierung. Alle Frauenförderprogramme sollen eingestellt werden, ebenso die schulische Inklusion - also das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung. Familien mit Kindern sollen günstige Kredite zur Bildung von Wohneigentum erhalten. Den Neubau von Windrädern lehnt die AfD ab. In der Landwirtschaft strebt sie "nationale Autarkie" an. Wirtschaftssanktionen gegen Russland sollen sofort aufgehoben werden.



Spitzenkandidat ist der derzeitige Oppositionsführer im Landtag, Oliver Kirchner. Er war, wie viele Funktionäre der AfD in Sachsen-Anhalt, Mitglied in dem inzwischen offiziell aufgelösten "Flügel", der vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird. Auf der Landesliste finden sich nur sechs Frauen - wovon vier erst ab Platz 27 gelistet sind.