Wer im Dorf mit den Leuten spricht, hört Sätze wie diesen: "Die Schule haben sie dicht gemacht - gegen unseren Willen." Oder diesen: "Die haben den Kontakt zu uns Bürgern verloren - zu DDR-Zeiten war das so, jetzt ist es wieder so." Oder diesen Satz: "Die interessiert überhaupt nicht, was hier los ist - die interessiert nur, wie sie uns weiter schröpfen können."