Der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini muss sich im Zusammenhang mit der Blockade eines Flüchtlingsboots vor Gericht verantworten. Ein Richter in Sizilien entschied am Samstag, Salvini werde wegen dessen Weigerung 2019, ein spanisches Rettungsschiff mit Flüchtlingen an Bord in einem italienischen Hafen anlegen zu lassen, der Prozess gemacht. Bei einer Anhörung in Palermo legte Richter Lorenzo Iannelli den Beginn des Verfahrens auf den 15. September fest.