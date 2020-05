Sanders rief dazu auf, eine Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern. "Wir müssen Trump zu einem einmaligen Präsidenten machen", sagte er. "Ich werde alles tun, was ich kann, um dies geschehen zu lassen."



Donald Trump sei der gefährlichste Präsident in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten. Es sei wichtig, dafür zu sorgen, dass Trump nur eine Amtszeit habe. "Wir brauchen dich im Weißen Haus", sagte Sanders an die Adresse von Biden. Er selbst werde alles dafür tun, damit dies gelinge.