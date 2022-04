Fiedler: Italien hat einen langen Leidensdruck durch die Bekämpfung der Mafia und ist dort deswegen per se sehr gut aufgestellt, was den Umgang und das Konfiszieren von illegalen Vermögenswerten angeht. In Italien gibt es eine zentrale Stelle im Finanzministerium, die sich auch um diese Sanktionen kümmert. Und es gibt die Guardia di Finanza, die wertet jetzt nicht etwa nur Daten anlässlich der Sanktionen aus, sondern betreibt auch vor Ort Ermittlungen, recherchiert im Umfeld von Villen, befragt Immobilienmakler. So etwas geht ohne Weiteres in Deutschland nicht, weil uns die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür noch fehlen.