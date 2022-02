Der Handel mit russischen Staatsanleihen soll an westlichen beziehungsweise europäischen Finanzmärkten ausgesetzt werden. Damit will die EU mit den USA und Großbritannien erreichen, dass Moskau an den internationalen Finanzmärkten kein Geld mehr einsammeln, sich also nicht mehr refinanzieren kann. Washington kündigte am Dienstag an, den russischen Staat, seine Zentralbank, Staatsfonds und andere staatliche Institutionen von westlichen Finanzmärkten noch weiter auszuschließen.