Wir haben in Finnland die Entscheidung getroffen, bis 2029 aus der Kohle auszusteigen, insofern trennen wir uns zunächst von fossilen Brennstoffen. Und dann von der Atomenergie. Und uns ist klar geworden, dass wir in der Zukunft, in den kommenden Jahrzehnten, Atomenergie nicht mehr unterstützen werden. Und in der Zeit vom Übergang zu erneuerbaren Energien ist es eine klimafreundliche Form von Energie.