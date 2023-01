Dass er seine Amtspflichten "aufrichtig" erfüllen will, wird er an diesem Dienstag schwören und dann hinzufügen "so wahr mir Gott helfe". So steht es in dem Eid, den George Santos als neu gewählter Kongressabgeordneter im Repräsentantenhaus ablegen wird. Aber glauben wird ihm kaum jemand. Wie sollte es einer ehrlich meinen, der in seinem Wahlkampf log, dass sich die Balken bogen? Santos hat sich jetzt schon den Titel "Lügenbaron" redlich - oder besser durch seine Unredlichkeit - verdient.