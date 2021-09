Der ehemalige französische Staatschef Nicolas Sarkozy ist am Donnerstag wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Das Gericht in Paris entschied, dass die Strafe die Form eines elektronisch überwachten Hausarrests haben werde. Sarkozys Anwalt Thierry Herzog kündigte an, sein Mandant werde in Berufung gehen.