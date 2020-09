Der Fall des 2018 auf dem Gelände der saudischen Botschaft in Istanbul getöteten Journalisten Jamal Khashoggi warf ein Schlaglicht auf das Schicksal saudischer Flüchtlinge und Dissidenten im Ausland. Es war nicht der erste Fall.



Bekannt wurde auch Dina Ali Lasloom, die 2017 am internationalen Flughafen Manila festgesetzt und schließlich von ihrer Familie und Mitarbeitern der saudischen Botschaft gewaltsam zur Rückkehr ins Königreich gezwungen wurde. Es ist nicht bekannt, was mit ihr geschah.



Die Flucht geglückt ist Rahaf al-Qunun, die sich 2019 am Flughafen Bangkok verschanzte, um eine Rückführung nach Saudi Arabien zu verhindern. Sie erhielt mit Unterstützung des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen in Kanada Asyl.