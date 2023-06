Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine nehmen die Folgen für die Region immer dramatischere Ausmaße an. Die Wassermassen haben weite Landstriche überschwemmt. Die Fluten schwollen am Mittwoch weiter an, in der besonders betroffenen Großstadt Cherson im von der ukrainischen Armee kontrollierten Gebiet stiegen die Pegel um fünf Meter.