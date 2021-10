In dieser Position glänzte er unter anderem mit einem ausgeglichenen Haushalt. Der Jurist genoss nach Finanz- und Euro-Staatsschuldenkrise das Vertrauen vieler Deutscher. Auf internationalem Parkett kokettierte er gern mit seinem badischem Englisch ("Isch over") und damit, dass er ja kein Ökonom sei. Aber gerade in der Griechenland- und Eurokrise zeigte sich Schäuble als harter Verhandler - der auch Differenzen mit Kanzlerin Merkel ausficht. Am Ende aber immer loyal ist..