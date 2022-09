Nach den völkerrechtswidrigen Scheinreferenden will Russlands Präsident Wladimir Putin die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete bereits an diesem Freitag offiziell machen, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow an. Putin werde am Freitag an einer Zeremonie teilnehmen, mit der diese Gebiete offiziell in die Russische Föderation aufgenommen werden sollen.