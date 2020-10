Zusätzlicher Zeuge Gerhard Schulz.

Quelle: dpa

In der gesamten Union schauen sie nervös auf die heutige Sitzung, in letzter Minute wird dem Ausschuss - allen Gepflogenheiten zum Trotz - noch ein zusätzlicher Zeuge in die Tagesordnung gedrückt: Ex-Staatssekretär Gerhard Schulz, im Ministerium nannten sie ihn "Mr. Maut". Offenbar soll Scheuers Aussage so noch ein wenig verzögert werden. Für den Grünen Stephan Kühn ist es der Versuch, die Befragung Scheuers "zu torpedieren".