Bewertung: Das Umweltbundesamt (UBA) hat in einer Studie Ende 2019 festgestellt, dass in Deutschland derzeit insgesamt etwa 0,9 Prozent der Landesfläche für den Bau von Windenergieanlagen ausgewiesen sind oder bereits genutzt werden. Die Fläche schwankt dabei von Bundesland zu Bundesland zwischen maximal 2,0 Prozent der Landesfläche in Schleswig-Holstein und dem Saarland und 0,1 Prozent der Fläche in Bayern.