Im Südosten gehen die Kämpfe um die Azovstal-Anlage in Mariupol weiter. Entgegen früheren ukrainischen Berichten sind offenbar immer noch etwa einhundert Zivilisten zusammen mit mehreren hundert ukrainischen Soldaten in dem Bunkersystem eingeschlossen. Die Ukraine versucht, einen Tausch zu arrangieren und bietet gefangene russische Soldaten im Austausch gegen die Verteidiger von Azovstal an. Die Fabrik selbst wurde in Schutt und Asche gelegt. Es ist unwahrscheinlich, dass die russischen Besatzungsbehörden die Produktion dort in absehbarer Zeit wieder aufnehmen können.