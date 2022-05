Derzeit noch in der Opposition will die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller die bestehende Regierung in Schleswig-Holstein ablösen. Die Sozialdemokraten fordern in ihrem Wahlprogramm eine bessere Bezahlung von Lehrkräften an Grundschulen. Außerdem sollen alle Auszubildenden in sozialen Berufen eine Vergütung erhalten. Bis 2027 will die SPD in Schleswig-Holstein Kita-Beiträge abschaffen und die Kinderbetreuung ausbauen. Eine Mietpreisbremse, eine niedrigere Grunderwerbssteuer für Familien mit Kindern und der Bau von 100.000 neuen Wohneinheiten in den nächsten zehn Jahren sollen bezahlbaren Wohnraum garantieren.



Weitere inhaltliche Schwerpunkte der SPD sind Digitalisierung und Klimaneutralität. Verwaltung, Schulen und das Gesundheitswesen stehen für die SPD dabei im Fokus. Schülerinnen und Schüler sollen beispielsweise mit Laptops oder Tablets ausgestattet werden. Die Sozialdemokraten streben außerdem eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser, 5G und kostenlosem WLAN in Schleswig-Holstein an. Bis 2040 will die SPD zudem die Wind- und Sonnenenergie ausbauen, Bürgerinnen und Bürger am finanziellen Ertrag von erneuerbaren Energien beteiligen und mehr E-Ladesäulen im Land errichten.