Sieben Wochen nach der Wahl in Schleswig-Holstein haben CDU und Grüne ihre künftige schwarz-grüne Koalition besiegelt. Die Landesparteitage billigten am Montagabend in Neumünster den zwischen den Spitzen von CDU und Grünen verhandelten Koalitionsvertrag. An diesem Dienstag soll er unterzeichnet werden, am Mittwoch ist dann die Wahl von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Kieler Landtag geplant.