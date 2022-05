Was die nächste Regierung betrifft, ist die Rückmeldung zu Schwarz-Grün und "Jamaika" positiv, gegenüber allen anderen Koalitionsmodellen überwiegt Distanz. Bei hoher Zufriedenheit mit der Landesregierung war die Wahl so auch ein klares Votum für politische Kontinuität im Norden - getragen von einem integrativen Ministerpräsidenten, der in Zeiten der Krise neben Qualität auch für stabile Führung steht. Entsprechend hat der CDU-Wahlsieg eine spezifisch-personelle Dimension, die sich genau wie die Inhalte oder das strukturelle Umfeld so auch nicht auf die Landtagswahl in NRW übertragen lassen.