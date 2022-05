Ein Kanzler-Bonus hingegen lässt sich bei dieser Wahl nicht feststellen. Im Gegenteil. Der Schlingerkurs der SPD in Sachen Waffenlieferungen an die Ukraine war kein Rückenwind für die SPD in Kiel. "Die Wahl in Schleswig-Holstein untermauert, welche Probleme die SPD in den vergangenen Wochen hatte", sagt Römmele.