Die Stärke der Union liegt eindeutig an der Popularität von Daniel Günther. Der Eckernförder ist extrem beliebt und bekannt im Land, an den Wahlständen nimmt er sich viel Zeit für Gespräche. Günthers zurückhaltende, aber offene Art kommt an im Norden. Auch seine Arbeit als Corona-Krisenmanager in der Jamaika-Koalition in den vergangenen beiden Jahren wird durchweg positiv bewertet.