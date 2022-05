Wer gewinnt die Wahl in Schleswig-Holstein?

Der Wahlkampf im Lande plätschere so vor sich hin, sagen einige politische Beobachter im Kieler Landeshaus, wo Fernseh- und Radiosender ihre Studios aufgebaut haben. Große inhaltliche Auseinandersetzungen habe es nicht gegeben. Das lag natürlich an der Weltlage, die Ukraine war immer erstes Thema an den Wahlständen, sagt etwa Thomas Losse-Müller, der Spitzenkandidat der SPD. Über Außenpolitik wird in Kiel zwar nicht entschieden, die Auswirkungen - etwa immer höhere Preise für Benzin oder Lebensmittel - seien aber für jeden spürbar, so Losse-Müller.