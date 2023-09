Die Bundespolizei hat die Aufgabe, die Grenzen um Deutschland herum zu überwachen. Das bedeutet Menschen, die nach Deutschland kommen, werden stichprobenartig kontrolliert, ob sie die Einresebestimmungen erfüllen - also beispielsweise Identitätsnachweise bei sich haben, erklärt Heiko Teggatz. Zwischen Schengen-Staaten gibt es normalerweise keine Grenzkontrollen, allerdings an Grenzübergangsstellen. Das sind beispielsweise Flughäfen - aber auch an der österreichischen Grenze gibt es seit 2015 Grenzübergangsstellen. Dort darf die Bundespolizei auch polizeiliche Maßnahmen nach dem Aufenthaltsgesetz treffen, so Teggarzt. Das heißt an den Grenzen "zurückweisen oder zurückschieben in die Nachbarstaaten". Allerdings nicht an den Grenzen zu Polen oder Tschechien beispielsweise.