Was also soll die Reise nach Washington erbringen? Was in der Kanzlermaschine besprochen wird, darf nicht zitiert werden. Völlig klar aber ist, dass von diesem Antrittsbesuch in schwierigen Zeiten reihenweise Signale von Einigkeit und Geschlossenheit ausgehen sollen. Zwischen Deutschland und den USA, innerhalb Europas und der Nato und zwischen Europa und den USA sowieso. Das liegt auch im amerikanischen Interesse.