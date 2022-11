China-Reise des Kanzlers : Warum Scholz nicht fahren sollte

Scholz behauptet am Ende, seine Reise sei eingebettet in eine europäische China-Politik. Einige Regierungen in Europa werden das eher als einen deutschen Alleingang nach Peking sehen. Und in der Ampel-Koalition ist der Konflikt über die Ausrichtung der China-Politik offensichtlich. Während das Auswärtige Amt an einer China-Strategie formuliert, die eine härtere Linie verfolgt, versucht das Kanzleramt das wieder aufzuweichen. Diese Uneinigkeit und Unklarheit in der eigenen Linie hat Peking schon immer für sich zu nutzen gewusst.