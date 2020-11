Scholz: Man muss sich immer verständigen übers Geld, und da wird es ja dann doch oft ungemütlich. Es ist schon so, dass der Bund den größten Teil der Hilfeleistungen gegenwärtig finanziert. Wie gesagt, im Dezember und im November ist das eine ganz besonders große Hilfe. Aber was wir danach machen, müssen wir dann besprechen, wenn wir sehen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt hat. Und in der Tat, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern.