Scholz: Müssen mehr Impfstoff besorgen

In der Corona-Pandemie sei es als Politiker besonders wichtig, offen zu sprechen und klar und transparent zu agieren. Dazu gehöre auch, "dass wir nicht vorhersagen können, wie sich die Virusinfektion entwickelt, sondern dass wir jeweils abhängig vom Infektionsgeschehen notwendige Entscheidungen treffen", sagt Scholz. Bereits am Montag treten in den Bundesländern neue Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Kraft.